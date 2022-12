Niezwykłe dary Igi Świątek na aukcję WOŚP. To może być kosmiczne wsparcie!

Paryskie spotkanie z Igą Świątek? Tak - i to zaraz po meczu!

To akurat coś wyjątkowego, bo zwycięzca licytacji dostanie dwuosobowe zaproszenie na miejsca na trybunie dla gości sportowców, czyli ze świetną widocznością. A do tego - możliwość korzystania ze strefy VIP, zaś po spotkaniu - możliwość krótkiej rozmowy z Igą Świątek, zrobienia zdjęcia, uzyskania dedykacji. "Podwójne zaproszenie będzie umożliwiało obejrzenie na żywo wszystkich meczów odbywających się na kortach Rolanda Garrosa tego dnia, w tym meczu Igi. Zaproszenie obejmuje bardzo dobre miejsca na trybunie gości zawodników, a także wstęp do strefy VIP" - zaznaczono w opisie licytacji.