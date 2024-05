Iga Świątek wyszła z opresji, pokonała reprezentantkę Kazachstanu Julię Putincewą 6:3, 6:4 i zapewniła sobie awans do kolejnej rundy turnieju WTA 1000 w Rzymie. Po spotkaniu nasza gwiazda została zapytana na korcie o kolegę z reprezentacji Huberta Hurkacza i Rafaela Nadala, który pożegnał się z rozgrywkami we Włoszech. A to nie koniec, bowiem później na konferencji prasowej 22-latka otrzymała dość zaskakujące pytanie związane z Hiszpanem i liderem rankingu ATP - Novakiem Djokovicem. O co chodziło?