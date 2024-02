To było już 68. zwycięstwo Polki w meczu turnieju rangi WTA 1000 . Tylko dwie zawodniczki mają lepszy bilans w tym względzie przed 23. rokiem życia. 89 wygranych zanotowała bowiem reprezentująca Danię, a mająca polskie pochodzenie Caroline Wozniacki , a 79 Białorusinka Wiktoria Azarenka . Raszynianka je goni i ma czas na to do 31 maja, kiedy będzie obchodzić urodziny.

Tenis. Iga Świątek czeka na kolejną rywalkę w Dausze

Jednocześnie dla Świątek było to już 10. zwycięstwo meczowe w Dausze. Okazuje się, że to już szósty turniej, w którym dobiła do przynajmniej takiej liczby. Innymi są: Roland Garros, US Open, Australian Open, Rzym i Indian Wells.