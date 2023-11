Niewiarygodny wyczyn, Iga Świątek zachwyca. Kosmiczne osiągnięcie Polki

To trudna tenisistka dla każdego, ale szczególnie dla mnie. Odwróciłam losy w Cincinnati. W Pekinie było mi już ciężko. Zmagałam się tam z lekką kontuzją. Iga to twarda zawodniczka i zdecydowanie jedna z najlepszych sportsmenek naszego pokolenia. Myślę, że im więcej będę przeciwko niej grać, tym bardziej będę mogła się poprawić

WTA Finals. Niewiarygodny wyczyn Igi Świątek, Cori "Coco" Gauff zmiażdżona w pierwszym secie

Jak wyliczyli statystycy OptaAce, była to 22 partia w tym sezonie, wygrana przez Igę Świątek bez straty choćby jednego gema. Tym samym 22-latka... wyrównała swoje własne osiągnięcie sprzed roku. To wręcz kosmiczny wyczyn. 22-latka na każdym kroku udowadnia, że "bajgle" - jak w tenisowym slangu nazywa się sety wygrane do zera - to w jej przypadku specjalność zakładu.