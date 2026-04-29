Niewiarygodny patent Świątek. Powtórzyła to 4 razy. Teraz jest "skazana" na tytuł

Łukasz Żurek

Fani Igi Świątek byli mocno zaniepokojeni jej infekcją wirusową w Madrycie, co poskutkowało kreczem już w trakcie drugiego występu. Raszynianka szybko jednak doszła do pełni sił i trenuje już w Rzymie przed startem w Italian Open. Czy niedawna niedyspozycja wpłynie negatywnie na jej formę? Ostatnie lata pokazują, że nie należy się o to martwić. Najlepsza polska tenisistka ma na koncie cztery zwycięskie turnieje, w których brała udział... tuż po uporaniu się z kłopotami zdrowotnymi.

Dwa pierwsze starty Igi Świątek pod trenerską wodzą Francisco Roiga okazały się nieudane. Najpierw Stuttgart, potem Madryt. W obu przypadkach Polka żegnała się z turniejem już po drugim meczu.

Inne były tylko okoliczności. W niemieckiej imprezie Raszynianka musiała uznać wyższość Mirry Andriejewej. Z kolei w stolicy Hiszpanii organizm przegrał z niezidentyfikowanym bliżej wirusem.

Na nadgarstku Światek luksusowy zegarek. Trzeba zapłacić za niego fortunę

Przełomem ma być Italian Open, gdzie Świątek okazywała się bezkonkurencyjna w latach 2021, 2022 i 2024.

Wszyscy, którzy dobrze Idze życzą, nie powinni się przesadnie martwić jej niedyspozycją z Mutua Madrid Open. W minionych latach Polka kończyła triumfem aż cztery turnieje, do których przystępowała po uporaniu się z kłopotami zdrowotnymi. To były spektakularne powroty do gry.

Ta historia zaczęła się jeszcze w czasach juniorskich. Świątek miała 16 lat, gdy w połowie 2017 roku doznała złamania nogi. Kurowała się wówczas siedem długich miesięcy. Po tym okresie poleciała do egipskiego Sharm El Sheikh na turniej ITF i od razu zgarnęła główne trofeum.

Zobacz również:

Dawid Celt z Igą Świątek spotyka się jako kapitan kadry
Iga Świątek

Przedwczesna radość w Madrycie. Celt odkrywa trudną prawdę. Świątek ma problem

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

Potem podobny manewr Iga powtórzyła dwukrotnie w roku 2023, już jako seniorka. Z powodu kontuzji żeber w marcu wycofała się z Miamia Open. Nie wzięła też udziału w turnieju w Charleston. Kiedy odzyskała pełnię sił, pojawiła się w Stuttgarcie i w świetnym stylu obroniła tytuł, pokonując w finale Arynę Sabalenkę.

W tym samym roku wiosną broniła też tytułu w Rzymie. W ćwierćfinale, mając na koncie serię 14 zwycięstw w stolicy Włoch, doznała jednak kontuzji uda. Skreczowała w trzecim secie starcia z Jeleną Rybakiną. Tuż po odzyskaniu zdrowia okazała się poza zasięgiem rywalek we French Open. W finale wykazała wyższość nad Karoliną Muchową, triumfując w Paryżu po raz trzeci w karierze.

Kolejny dowód niezłomności Raszynianki otrzymaliśmy u schyłku ubiegłorocznego lata. Iga przez cały czas trwania US Open zmagała się z urazem stopy. Lekarz zalecił tydzień całkowitego rozbratu z tenisem. Efekt? Witalny powrót na kort, który zaowocował wygranym turniejem w Seulu. Tym razem w finale Polka nie dała szans Jekaterinie Aleksandrowej.

Czy "patent" Świątek zadziała również w tym roku na rzymskiej ziemi? Iga jest już we Włoszech. Rozpoczęła treningi, co oznacza, że po infekcji nie ma śladu. Start imprezy w najbliższy poniedziałek.

Zobacz również:

Iga Świątek i Ludmiła Samsonowa (na małym zdj.) nie biorą już udziału w Mutua Madrid Open
Tenis

Wskazano źródło zarazy w Madrycie. Iga Świątek nie miała szans. To koniec

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek
Zawodniczka tenisowa w czarno-różowym stroju i różowej czapce okazuje radość po zdobyciu punktu, ściskając pięść i patrząc z determinacją w stronę boiska.
Iga ŚwiątekAFP
Tenisistka w fioletowej czapce podczas intensywnego uderzenia piłki rakietą, z wyraźną koncentracją na twarzy i dynamicznym ruchem ramienia na tle ciemnego boiska z fioletowym światłem.
Iga ŚwiątekIMAGO/NOUSHADEast News
Tenisistka w sportowym stroju i czapeczce z daszkiem z wyciągniętymi ramionami, z intensywnym wyrazem twarzy. W tle rozmyta publiczność na trybunach.
Iga ŚwiątekMATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
Francisco Cerundolo - Alexander Blockx. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

