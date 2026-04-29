Niewiarygodny patent Świątek. Powtórzyła to 4 razy. Teraz jest "skazana" na tytuł

Dwa pierwsze starty Igi Świątek pod trenerską wodzą Francisco Roiga okazały się nieudane. Najpierw Stuttgart, potem Madryt. W obu przypadkach Polka żegnała się z turniejem już po drugim meczu.

Inne były tylko okoliczności. W niemieckiej imprezie Raszynianka musiała uznać wyższość Mirry Andriejewej. Z kolei w stolicy Hiszpanii organizm przegrał z niezidentyfikowanym bliżej wirusem.

Przełomem ma być Italian Open, gdzie Świątek okazywała się bezkonkurencyjna w latach 2021, 2022 i 2024.

Iga Świątek trenuje już w Rzymie. Pierwszy w tym roku tytuł? Infekcja z Madrytu może się okazać... dobrym zwiastunem

Wszyscy, którzy dobrze Idze życzą, nie powinni się przesadnie martwić jej niedyspozycją z Mutua Madrid Open. W minionych latach Polka kończyła triumfem aż cztery turnieje, do których przystępowała po uporaniu się z kłopotami zdrowotnymi. To były spektakularne powroty do gry.

Ta historia zaczęła się jeszcze w czasach juniorskich. Świątek miała 16 lat, gdy w połowie 2017 roku doznała złamania nogi. Kurowała się wówczas siedem długich miesięcy. Po tym okresie poleciała do egipskiego Sharm El Sheikh na turniej ITF i od razu zgarnęła główne trofeum.

Potem podobny manewr Iga powtórzyła dwukrotnie w roku 2023, już jako seniorka. Z powodu kontuzji żeber w marcu wycofała się z Miamia Open. Nie wzięła też udziału w turnieju w Charleston. Kiedy odzyskała pełnię sił, pojawiła się w Stuttgarcie i w świetnym stylu obroniła tytuł, pokonując w finale Arynę Sabalenkę.

W tym samym roku wiosną broniła też tytułu w Rzymie. W ćwierćfinale, mając na koncie serię 14 zwycięstw w stolicy Włoch, doznała jednak kontuzji uda. Skreczowała w trzecim secie starcia z Jeleną Rybakiną. Tuż po odzyskaniu zdrowia okazała się poza zasięgiem rywalek we French Open. W finale wykazała wyższość nad Karoliną Muchową, triumfując w Paryżu po raz trzeci w karierze.

Kolejny dowód niezłomności Raszynianki otrzymaliśmy u schyłku ubiegłorocznego lata. Iga przez cały czas trwania US Open zmagała się z urazem stopy. Lekarz zalecił tydzień całkowitego rozbratu z tenisem. Efekt? Witalny powrót na kort, który zaowocował wygranym turniejem w Seulu. Tym razem w finale Polka nie dała szans Jekaterinie Aleksandrowej.

Czy "patent" Świątek zadziała również w tym roku na rzymskiej ziemi? Iga jest już we Włoszech. Rozpoczęła treningi, co oznacza, że po infekcji nie ma śladu. Start imprezy w najbliższy poniedziałek.

Iga Świątek AFP

Iga Świątek IMAGO/NOUSHAD East News

Iga Świątek MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

