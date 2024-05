Tenis: Roland Garros. Piękny gest Igi Świątek względem pokonanej rywalki

Po spotkaniu Iga Świątek mogła być dumna ze swojej postawy, lecz wyraziła także wielki respekt względem tego, jak zaprezentowała się Naomi Osaka. Gdy japońska tenisistka opuszczała kort, dziękując kibicom, liderka rankingu WTA odwróciła się w jej stronę, oklaskując ją za to, co pokazała na korcie. 26-latka zagrała bowiem fenomenalnie, lecz było to za mało, by zatrzymać "Królową Paryskich Kortów".