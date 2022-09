Niewiarygodne wieści dla Igi Świątek! Polka rozbiła bank

Iga Świątek od pierwszych minut pierwszego seta finału US Open narzuciła swoją dominację Ons Jabeur, gromiąc ją 6:2. Drugi set był już dużo bardziej wyrównany. Dość powiedzieć, że zakończył się tie-breakiem, w którym górą była Polka, wygrywając tym samym cały turniej .

US Open. Iga Świątek wygrała finał i zgarnęła fortunę

Dzięki temu Iga Świątek opuści Stany Zjednoczone znacznie bogatsza. Nagroda dla triumfatorki US Open wynosi 2,6 mln dolarów czyli według obecnego kursu około 12,15 mln złotych.

Ons Jabeur jako finalistka może liczyć na dwukrotnie mniejszą gratyfikację finansową.

Triumfując w USA Iga Świątek zgarnęła swój drugi tytuł wielkoszlemowy w tym sezonie. Wcześniej była także bezkonkurencyjna na kortach Rolanda Garrosa, natomiast Ons Jabeur jest tegoroczną finalistką Wimbledonu.

