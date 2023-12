Niewiarygodne widowisko z udziałem Hurkacza. Obronione piłki meczowe i dodatkowy pojedynek

Spotkanie rozpoczęło się idealnie z perspektywy wrocławianina. Na dzień dobry przełamał serwis Rosjanina do zera, a w kolejnym gemie miał trzy okazje, by prowadzić 2:0. Wtedy jednak sytuacja wymknęła się spod kontroli Huberta. Miedwiediew wykorzystał słabszy moment Polaka i odrobił stratę przełamania. Nerwowo zrobiło się także przy kolejnym serwisie Hurkacza, ale wówczas 26-latek dobrze rozegrał decydujący punkt.

Kolejny shootout w meczu Świątek i Hurkacza. Decydowały detale

Wygrana Huberta zaledwie jednym gemem sprawiła, że po pięciu spotkaniach na tablicy wyników mieliśmy remis 28-28. Doszło zatem do dodatkowego starcia, czyli tzw. shootout (super tie-break rozgrywany do 10 zdobytych punktów). Początek decydującej rozgrywki napawał optymizmem. Hurkacz objął prowadzenie 2:1 i miał do dyspozycji dwa podania. Wtedy jednak doszło do zwrotu akcji.