Przed nami turniej WTA Doha, który w ostatnich latach został zdominowany przez Igę Świątek. - To niewiarygodne - mogły mówić sobie rywalki Polki, patrząc na to, co nasza tenisistki wyczyniała rok po roku na kortach w Katarze. Co jest powodem tak genialnych występów wiceliderki rankingu WTA w tamtejszej imprezie? Jej "sekret" zdradziła w ostatnim serialu "4 pory Igi" współpracująca z Igą Świątek psycholog Daria Abramowicz.