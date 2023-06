Niewiarygodne statystyki Świątek. Tylko wielka legenda przed Polką

Iga Świątek, po kreczu Łesi Curenko, wygrała kolejne spotkanie w tegorocznej edycji Rolanda Garrosa i po zaledwie 51 minutach gry awansowała do ćwierćfinału. Polka ma wręcz nieprawdopodobną średnią zwycięstw we French Open. Tylko legendarna Margaret Court może pochwalić się lepszymi statystykami w tym względzie. Raszynianka zdystansowała za to inną z byłych wielkich tenisistek Chris Evert.