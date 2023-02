To właśnie w Dausze rozpoczęła się przed rokiem kapitalna passa Igi Świątek, która wygrała 37 spotkań z rzędu. Przed przystąpieniem do walki o obronę tytułu Polka zachowywała jednak zimną głowę. "Każdy rok to inna historia, to samo ma się z turniejami. Wracanie do nich myślami nie ma sensu. Każda z nas zaczyna w tym samym miejscu, taka jest rzeczywistość. A że rywalki chcą grać przeciwko mnie swój najlepszy tenis, co zwiększa presję? Ja też przez większość czasu mam to samo, też chcę grać jak najlepiej. I dalej będę pracować" - przyznała liderka rankingu WTA.