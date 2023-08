Niewiarygodne, już dogoniła Igę Świątek. Tego nie zrobiła nawet Sabalenka

WTA Montreal. Jessica Pegula jak Iga Świątek. Niebywała powtarzalność Amerykanki

Jak wyliczył twitterowy profil "The Tennis Letter", był to awans wyjątkowy, bowiem poza tenisistką ze Stanów Zjednoczonych tylko Iga Świątek zdołała w tym sezonie dotrzeć do ćwierćfinału w przynajmniej 10 turniejach. Po swoim zwycięstwie Jessica Pegula dobiła do tej granicy, doganiając tym samym Igę Świątek