Niewiarygodne, jak szybko to zrobiła Świątek. Radwańska może czuć się zagrożona!

Organizacja WTA w oficjalnym zestawieniu tydzień po zakończeniu wielkoszlemowego US Open uwzględniła kwoty zarobione w Nowym Jorku. 22-letnia Polka, która odpadła w 1/8 finału, zyskała ponad 280 tys. dolarów premii, co wystarczyło, by - jako 23. w historii - przekroczyć granicę 20 mln dolarów (20 190 763) i uplasować się na 22. miejscu.

Iga Świątek zbliża się do Agnieszki Radwańskiej

22-letnia raszynianka przygotowuje się do końcówki sezonu. Po US Open wróciła do Polski, ale już we wtorek wyjeżdża do Japonii.