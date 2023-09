Niewiarygodne, do czego są zdolni fani Świątek. Polka rozchwytywana w Tokio

W sobotni poranek polskiego czasu ukazała się drabinka zmagań w stolicy Japonii. Fani ekscytowali się, do której połówki trafi jedna z największych rywalek naszej zawodniczki - Jelena Rybakina. Ostatecznie reprezentantka Kazachstanu znalazła się w połówce Igi, co oznacza, że może się z nią spotkać najwcześniej w półfinale. Do tego jednak daleka droga.