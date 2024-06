Niewiarygodne, co zrobiła Iga Świątek. Błyskawiczna reakcja organizatorów. To budzi podziw

Iga Świątek po raz trzeci z rzędu zagra w finale turnieju rozgrywanego na kortach im. Rolanda Garrosa i ma wielkie szanse, by po raz czwarty w karierze triumfować w tych niezwykle prestiżowych zmaganiach. Co więcej, Polka dotarła do finału prezentując ogromną sportową klasę, co było widać także w meczu z Coco Gauff w półfinale. Docenili to zresztą błyskawicznie także organizatorzy turnieju.