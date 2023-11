Nieudany pościg Igi Świątek. Było bardzo blisko, zabrakło dwóch setów

1 września Iga Świątek wygrała w trzeciej rundzie wielkoszlemowego US Open ze swoją przyjaciółką Kają Juvan 6:0, 6:1. Pierwszy set był jej dwudziestym w tym sezonie "bajglem", czyli takim zdobytym bez straty choćby jednego gema. Rekord wszech czasów Steffi Graf (35 w 1989 r.) oczywiście był niezagrożony, ale ten z XXI wieku wydawał się być jak najbardziej w zasięgu (25 Sereny Williams w 2013 r.).

Następnie przyszła jednak mała zapaść w grze raszynianki, która odpadła z Nowego Jorku po czwartej rundzie, w której mierzyła się z Jeleną Ostapenko. W Tokio nie było lepiej, tam w drugim spotkaniu poległa po rywalizacji z Weroniką Kudiermietową. Polka wróciła do formy w Pekinie. Wygrała tam sześć meczów i jednocześnie cały turniej, ale żadnej partii nie skończyła wynikiem 6:0.

Do rozegrania w tym sezonie pozostawało jej tylko WTA Finals. Trudno było spodziewać się, żeby w rywalizacji najlepszych ośmiu tenisistek świata padały wyniki 6:0, a jednak Polka była w stanie trzykrotnie zdeklasować w taki sposób oponentki. Działo się to w konfrontacjach fazy grupowej z Marketą Vondrousovą i Coco Gauff (zwyciężczyniami odpowiednio tegorocznego Wimbledonu i US Open), a także w poniedziałkowym finale przeciwko Jessice Peguli.