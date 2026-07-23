Nietypowy trening Świątek, nagranie trafiło do sieci. Od razu padło takie pytanie do fanów
Iga Świątek po nieudanej próbie obrony tytułu mistrzowskiego w trakcie Wimbledonu 2026 niebawem przejdzie do kolejnego istotnego wyzwania w tym sezonie - zawodów Canadian Open (rangi 1000) w Toronto. Na nieco ponad tydzień przed rozpoczęciem tych zmagań Raszynianka trenuje już w pocie czoła i to czasem w... niestandardowych warunkach. Tenisistka sama pokazała od kuchni, jak wyglądają w jej wykonaniu nieco mniej typowe ćwiczenia.
Iga Świątek bez dwóch zdań liczyła na lepszy wynik w trakcie wielkoszlemowego Wimbledonu - Polka, występująca w tym roku na londyńskich kortach w roli obrończyni tytułu, niestety ostatecznie nawet nie zbliżyła się do finału tej rywalizacji.
Po ograniu Taylor Townsend oraz Karoliny Pliskovej Raszynianka natrafiła w drabince na oponentkę, która sprawia jej szczególne kłopoty - Alexandrę Ealę. Filipinka niestety okazała się tu górą, wygrywając ze Świątek w dwóch setach.
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Nietypowy trening Świątek, pokazała go w sieci. Wszystko przed startem w Toronto
To już jednak przeszłość, o której reprezentantka Polski chce jak najszybciej zapomnieć - przed nią nowe wyzwanie, turniej WTA 1000 w Toronto, który rozpocznie się na początku przyszłego miesiąca.
25-latka trenuje już w pocie czoła - i czasem też chwali się efektami ćwiczeń w sieci. W czwartek w relacji na jej instagramowym profilu pojawił się filmik dokumentujący nietypową scenę - tenisistka bowiem biegała po korcie z... swoistym plecakiem, którego najważniejszym elementem był wielki pojemnik wypełniony płynem.
Sportsmenka zadała przy tym pytanie swym kibicom dotyczące tego, jaki ciężar musiała dźwigać - 5, 10 czy 20 litrów. Jakie by nie było to obciążenie - Świątek zaprezentowała naprawdę dobrą mobilność.
Canadian Open zostanie zainaugurowane dokładnie 1 sierpnia i potrwa do 13 sierpnia. Podczas gdy panie będą walczyć o tytuł w Toronto panowie, oczywiście również w zawodach rangi 1000, wystąpią w Montrealu. W ubiegłym sezonie w singlu zwycięscy okazali się Ben Shelton oraz Victoria Mboko.
Dla Igi Świątek każdy dobry turniejowy występ jest już naprawdę na wagę złota - nie tylko w kontekście samego rankingu WTA i utrzymania się w nim w czołowej dziesiątce, ale też w związku z trwającą walką o zakwalifikowanie się do rywalizacji Finals.
W rankingu WTA Race, którego układ wyłoni osiem zawodniczek mogących spróbować swych sił w tych prestiżowych rozgrywkach, nasza reprezentantka jest 12. Do ósmej Coco Gauff traci na tę chwilę 1530 pkt.