Nietypowa prośba młodego kibica do Igi Świątek. I ta reakcja Polki, co za odpowiedź

Po meczu z przedstawicielką naszych wschodnich sąsiadów doszło do wyjątkowej sceny. Iga Świątek zwróciła uwagę na pewnego kibica, który na kartce podzielił się ze światem swoim celem na najbliższe lata. " Iga za 8 lat zagramy razem w mixed double - Patrick " - brzmiała treść małego transparentu. Czołowa rakieta globu błyskawicznie podbiegła do młodzieńca i złożyła autograf.

Iga Świątek zareagowała na transparent młodego kibica

Na tym się nie skończyło. Sprawę szerzej opisuje Polska Agencja Prasowa. Uzyskała ona wypowiedź od Igi Świątek. Ta publicznie zwróciła się do chłopca. "Życie przynosi tak nieoczekiwane rozstrzygnięcia, że nie wiem, komu będzie trudniej przez te osiem lat, aby wystąpić na tej imprezie. Mam nadzieję, że ten chłopiec będzie w stanie dojść do takiego poziomu. Kiedy byłam w jego wieku, nie byłam pewna czy to będzie możliwe. Sam fakt, że przed sobą miał kartkę z taką deklaracją, sprawia, że ma duże oczekiwania. Mam nadzieję, że będzie podążać za tymi marzeniami. Przeszłam tę drogę i wiem, co muszę zrobić, aby za osiem lat zagrać w Brisbane. Natomiast jego czeka dużo nowości" - oznajmiła.