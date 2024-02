Iga Świątek przed "Sunshine double"

Teraz Iga Świątek skupia się na przygotowaniach do kolejnych turniejów, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, w tym na tzw. Sunshine Double w Indian Wells i Miami. Oba turnieje zaliczane są do serii WTA 1000. Sezon ten dopiero się rozpoczął i potrwa aż do listopada, co oznacza, że ranking WTA Race może ulec jeszcze znacznym zmianom.