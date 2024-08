Niespotykane łzy Igi Świątek. To dowód, że jest niezwykłą sportsmenką

Iga Świątek mocno przeżyła porażkę w półfinale tenisowego turnieju igrzysk olimpijskich w Paryżu. Zobaczyliśmy łzy w jej oczach, zobaczyliśmy, jak nie wytrzymuje w mix zonie, odwraca twarz i płacze. Zobaczyliśmy sportowca, który czuje, że być może przegrał wyjątkową szansę na olimpijskie złoto. Choć w tenisie ziemnym nie wszyscy triumf w igrzyskach uważają za najcenniejszy laur, to dla Polki wydaje się niezwykle ważny. Głowa do góry – brąz wciąż jest do zdobycia, a na złoto jeszcze jest czas.