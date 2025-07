Aryna Sabalenka była faworytką nie tylko półfinałowego starcia, ale w ogóle wygranej w Wimbledonie. Prorokowano, że może zostać pierwszą tenisistką od dawna (a konkretnie od czasów Sereny Williams), która dotarła do finałów Wielkiego Szlema cztery razy z rzędu. Teraz już wiemy, że Białorusinka osiągnięcia nie wyrówna. Żegna się bowiem z londyńskim kortem po niespodziewanej porażce 4:6, 6:4, 4:6 z Amandą Anisimovą. "Możliwość gry w finale to dla mnie coś niesamowitego" - komentowała wygraną Amerykanka. A podpytywana o Sabalenkę, doceniła klasę rywalki.

Jest inspiracją nie tylko dla mnie, ale dla wielu innych ludzi

W sobotnim meczu Anisimova spotka się z Igą Świątek, która pokonała Belindę Bencic 6:2, 6:0. To historyczny sukces Polki, która po raz pierwszy w karierze zagra w finale Wimbledonu. Wynik ten, a przy okazji porażka Sabalenki, niosą za sobą poważne konsekwencje.

Oto konsekwencje wygranej Świątek i porażki Sabalenki. Liczby są nieubłagane

Dzięki najpierw udziałowi w turnieju w Bad Homburg, a następnie dotarciu do finału Wimbledonu Iga Świątek zapewniła sobie poważny punktowy zastrzyk. Już teraz potwierdzono, że w zaktualizowanym po Wielkim Szlemie rankingu WTA Polka umocni się na 4. miejscu i powiększy swoją przewagę nad Mirrą Andriejewą. A jeśli wygra z Anisimovą, zepchnie Pegulę z podium i zajmie 3. pozycję z 6813 punktami na koncie. Do drugiej Coco Gauff będzie tracić 856 pkt, a do liderującej Aryny Sabalenki 5607 "oczek".

To nie wszystko. Ciekawie układa się również sytuacja w notowaniu WTA Race. To zestawienie kumulujące wyniki osiągane przez zawodniczki w danym roku kalendarzowym. Na jego podstawie wyłania się osiem tenisistek, które na koniec sezonu walczą w WTA Finals.

Wygrana nad Bencic sprawiła, że Świątek podreperowała dorobek w WTA Race do 5283 punktów. Jeżeli Polka zwycięży także z Anisimovą, będzie miała 5983 pkt. Obie sytuacje wyglądają dla niej dobrze. Nie dość, że umocni się na fotelu wiceliderki tego notowania, to jeszcze zmniejszy dystans do Sabalenki. Ten będzie wynosił albo 2112 albo 1412 "oczek". Będzie też o włos od zapewnienia sobie gry w listopadowych finałach (granica to 6991 punktów).

Taki układ to dość niespodziewany dla wielu zwrot akcji. Jeszcze niedawno trudno było wyobrazić sobie, że Świątek będzie w stanie zbliżyć się do Białorusinki w którymkolwiek notowaniu, a tu jednak właśnie tak się dzieje. Mimo wielkiej różnicy jeszcze miesiąc temu, realnym wydaje się zajęcie przez Igę pierwszego miejsca w WTA Race.

Zwłaszcza, że kalendarz układa się po jej myśli. Do WTA Finals będzie broniła bowiem tylko punktów z US Open, gdzie dotarła do ćwierćfinału. Nie jest to granica, której w tym roku Polka mogłaby nie przekroczyć. W Kanadzie nie grała, a punkty za turnieje w Cincinnati i na Dalekim Wschodzie zostały anulowane.

Wobec tego finał Wimbledonu oznacza dla Świątek więcej, niż niektórym w tym momencie się wydaje. To wielki przełom, który może pokierować losy sezonu na inne niż dotychczas tory.

Iga Świątek, Wimbledon 2025 DAISUKE URAKAMI AFP

Iga Świątek, Wimbledon 2025 GLYN KIRK AFP

Aryna Sabalenka, Wimbledon 2025 GLYN KIRK AFP