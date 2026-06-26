Niespodziewany scenariusz. Tytuł Świątek na szali. Była "1" w akcji

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Już za trzy dni rozpocznie się Wimbledon, podczas którego na szali znajdzie się tytuł wywalczony rok temu przez Igę Świątek. Czy Polka zdoła obronić wielkoszlemowy łup? Jej ostatnie występy nie napawają optymizmem. Swoją faworytkę do zwycięstwa ma za to inna była liderka rankingu WTA - Kim Clijsters. A jeden z możliwych - jej zdaniem - scenariuszy, który przedstawiła, jest doprawdy zaskakujący.

Iga Świątek podczas Wimbledonu, w białej czapce i sportowej koszulce bez rękawów z widocznymi logotypami sponsorów
Iga Świątek na Wimbledonie. Czy Polka obroni tytuł?HENRY NICHOLLS / AFPAFP

Była belgijska tenisistka - niegdyś pierwsza rakieta świata zarówno w grze pojedynczej, jak i w deblu - podzieliła się swoimi wimbledońskimi predykcjami w podcaście "All Love". Podczas rozmowy 43-latka została zapytana między innymi o zawodniczkę, którą typuje do zwycięstwa i która może okazać się "czarnym koniem".

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Kim Clijsters bez wahania wskazała na jedno nazwisko, argumentując następnie swój wybór.

- Czuję, że na korcie trawiastym Tatjana Maria zawsze może sprawiać problemy. Jest wiele zawodniczek, które nie lubią grać przeciwko niej, ponieważ ma bardzo nieortodoksyjny styl gry. Lubię patrzeć na tenisistki, która grają tak świetnie na nawierzchni pasującej do ich umiejętności. Ona jest tą rywalką, która może okazać się trudna dla wielu innych zawodniczek - stwierdziła Kim Clijsters.

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Była liderka światowego rankingu wskazała jednak także na jeszcze jedną tenisistkę, którą zalicza do grona swoich faworytek. A jest nią reprezentantka Stanów Zjednoczonych - Jessica Pegula.

- Jestem bardzo zainteresowana tym, bo obejrzeć w akcji Jessie. Myślę, że jest gotowa, by wygrać Wielkiego Szlema, a o to prawdopodobnie najłatwiej będzie jej na kortach trawiastych. Więc w pewnym sensie chciałabym zobaczyć, jak wygrywa - przyznała Belgijka.

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Przypomnijmy, że przed rokiem wśród pań dość niespodziewanie po tytuł sięgnęła Iga Świątek, serwując wszystkim kibicom niesamowity spektakl w finale. W decydującym meczu Polka nie dała żadnych szans Amerykance Amandzie Anisimovej, ogrywając ją w dwóch serach 6:0, 6:0.

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Kobieta w białej sportowej czapce z daszkiem i białej koszulce, z włosami spiętymi w kitkę, w trakcie aktywności na świeżym powietrzu.
Iga Świątek będzie broniła tytułu na WimbledonieRex Features/East News / Javier Garcia/ShutterstockEast News
Kim Clijsters
Kim ClijstersELSA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFPAFP


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