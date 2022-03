Niespodziewany "problem" Igi Świątek! Żart z Polki hitem w sieci

Dzięki kapitalnej formie prezentowanej na kortach podczas turnieju WTA 1000 w Indian Wells Iga Świątek awansowała na drugie miejsce w rankingu WTA. Wyrównała tym samym historyczny dla polskiego tenisa wynik Agnieszki Radwańskiej.

Dla Polki to piąty triumf w turnieju WTA, co podkreślili organizatorzy, publikując zdjęcie Igi Świątek całującej kolejny puchar.

WTA Indian Wells. Organizatorzy zażartowali z Igi Świątek

W kolejnym wpisie zażartowali z naszej tenisistki. "Mówili, że będzie ciężki" - napisali, umieszczając trzy fotografie Igi Świątek z zabawnymi minami.

Polka nie osiada na laurach i po wielkim triumfie już mierzy wyżej.

- To dla mnie surrealistyczne. Musiałam to zobaczyć i sprawdzić ranking osobiście. Na razie to wszystko jest jeszcze nieprawdopodobne, ale na pewno chcę zajść wyżej, ponieważ czuję, że pozycja numer jeden jest coraz bliżej - powiedziała Iga Świątek .

