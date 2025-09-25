Iga Świątek w niedzielę triumfowała w turnieju WTA 500 w Seulu. roli. W finale pokonała Jekaterinę Aleksandrową 1:6, 7:6 (3), 7:5. Polka we wtorek zameldowała się w Pekinie, gdzie rozgrywany jest turniej rangi 1000. Już na lotnisku otrzymała turniejową maskotkę od organizatorów, co było miłym gestem. Następnie zabrała głos w krótkim nagraniu. - "Cześć wszystkim. Właśnie przybyłam do Pekinu. Jestem bardzo szczęśliwa, że znów tutaj jestem. Będę miała wspaniałe doświadczenie i mam nadzieję, że wielu z was zobaczę na kortach w Pekinie. Kibicujcie" - powiedziała.

Okazuje się, że Polka w Pekinie otrzymała więcej prezentów. W trakcie jednego ze spotkań wręczono jej maskotkę labubu. Świątek była wyraźnie zaskoczona takim upominkiem. Chwilę później oddała go jednak w ręce swojego trenera Wima Fissette'a, co widać na zdjęciach zamieszczonych pod nagraniem.

Świątek po raz kolejny w tym sezonie otrzymała labubu. Nieco ponad miesiąc temu w trakcie turnieju WTA 1000 w Cincinnati Polka, ale także inne tenisistki zostały obdarowane maskotkami. - "Nie wiem, o co chodzi z tym trendem, ale otwórzmy to Labubu" - mówiła 24-latka, która otrzymała model maskotki o nazwie "loyalty", czyli "lojalność".

Świątek w pierwszej rundzie ma wolny los, a w kolejnej zmierzy się z Chinką Yue Yuan, która pokonała Kazaszkę Julię Putincewą. Polsko - chińsko starcie odbędzie się w sobotę (27 września), a tekstową relację "na żywo" będziecie mogli śledzić w serwisie Interia Sport. 24-latka zna smak zwycięstwa w stolicy Chin. W 2023 roku pokonała w finale Ludmiłę Samsonową 6:2, 6:2.

