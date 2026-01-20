Partner merytoryczny: Eleven Sports

Niespodziewany kłopot Świątek w Australii. Radwańska bez skrupułów ocenia Polkę

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

Iga Świątek tegoroczny Australian Open rozpoczęła od pojedynku z Chinką Yue Yuan. 130. rakieta świata niespodziewanie postawiła się Polce i sprawiło jej dużo problemów, zwłaszcza w pierwszym secie. Wiceliderka światowego rankingu ostatecznie odparła ataki kwalifikantki i mogła świętować awans do drugiej rundy. Po premierowej wygranej Agnieszka Radwańska w rozmowie z "Eurosportem" krótko oceniła, jak z jej perspektywy wygląda aktualna sytuacja Świątek w Melbourne.

Tenisistka w sportowym stroju i czapce z daszkiem poprawia nakrycie głowy podczas meczu na korcie tenisowym.
Iga ŚwiątekDubreuil Corinne/ABACANewspix.pl

2026 rok Iga Świątek powitała w Australii, gdzie stała na czele polskiej kadry podczas United Cup. Raszynianka tamten turniej zaczęła od trzech triumfów z Niemką Evą Lys, Holenderką Suzan Lamens oraz Australijką Mayą Joint. "Schody" dla Polki rozpoczęły się dopiero, gdy nasza kadra awansowała do najlepszej czwórki w turnieju.

W półfinale "biało-czerwoni" mierzyli się z USA, co oznaczało starcie Świątek z Coco Gauff. Młodsza z tenisistek nie miała większych problemów z przełamywaniem serwisu Polki, co finalnie zakończyło się porażką Świątek 4:6, 2:6. Pomimo to Polska awansowała do finału, który rozpoczęło starcie naszej najlepszej tenisistki z Belindą Bencić. Po pierwszym wygranym secie nadszedł nagły zwrot akcji - Świątek w dwóch kolejnych partiach wygrała tylko trzy gemy i musiała uznać wyższość Szwajcarki.

United Cup zakończył się dla polskiej ekipy historycznym, pierwszym tytułem w tym turnieju. Tuż po nim nasi reprezentanci pozostali na Antypodach, gdzie w niedzielę rozpoczął się kolejny Australian Open. Premierową przeciwniczką Świątek na pierwszym tegorocznym turnieju wielkoszlemowym była pochodząca z Chin Yue Yuan, która do drabinki głównej dostała się poprzez trzy rundowe kwalifikacje.

Zobacz również:

Iga Świątek
Australian Open

Świątek ogłasza po pierwszym meczu w Melbourne. Już wszystko jasne. "Nie lubię"

Michał Chmielewski
Michał Chmielewski

    To nie był spacerek dla Igi Świątek. Chinka postawiła się wiceliderce światowego rankingu

    Świątek od początku miała niespodziewane problemy w starciu ze 130. rakietą świata. Chinka już przy pierwszej możliwej okazji przełamała Polkę i wyszła na prowadzenie 3:0. W dalszej części seta emocji nie brakowało - gdy tylko Świątek odrobiła stratę przełamania, to Chinka ponownie wyszła na prowadzenie przy zagraniu Polki. W pewnym momencie było już 5:3 dla Chinki, lecz Świątek ponownie odrobiła straty. W wojnie nerwów w tie-breaku lepsza była Polka, która wygrała 7:5.

    Drugi set rozpoczął się od dwóch przełamań z rzędu. Gdy Świątek prowadziła już 3:0 Chinka poprosiła o przerwę medyczną z powodu bólu dolnej części pleców. Masaż przyniósł zbawienne skutki, Yuan tuż po powrocie na kort przełamała Świątek i odrobiła część strat. Finalnie Polka nie wypuściła już wygranej z ręki i po dwóch godzinach walki wygrała 7:6 (5), 6:3.

    Świątek wygrała swój pierwszy mecz w Melbourne, lecz momentami miała niespodziewane problemy ze znacznie niżej notowaną przeciwniczką. Sytuacja zwłaszcza w pierwszym secie zaczęła się wymykać spod kontroli, na co wpływ miała również świetna postawa Chinki.

    Agnieszka Radwańska nie ma wątpliwości. Tak oceniła występ Świątek

    Występ Yuan doceniła również w rozmowie z "Eurosportem" Agnieszka Radwańska. Jak podkreśla była finalistka Wimbledonu, niżej notowane zawodniczki w starciach z najlepszymi zawodniczkami świata nierzadko mają łatwiej.

    - Wiadomo, że taka osoba wychodzi na kort bez presji. Wychodzi na wielką arenę, gra z dziewczyną z topu i tak naprawdę nic nie musi. Takiej osobie jest na pewno łatwiej - stwierdziła Radwańska.

    Radwańska w rozmowie przyznała również, że Świątek nie zanotowała takiego wejścia w mecz, jakiego moglibyśmy się spodziewać. - Przeważnie widzimy Igę, która wchodzi na kort robiąc swoje i przeważnie te początki są absolutnie pod kontrolą Igi. Tutaj tego nie było i to było coś, gdzie normalnie nie jesteśmy tego świadkami. Ale dobrze, że się pozbierała, że faktycznie w tych momentach, w których trzeba było przycisnąć, to docisnęła. To nie było łatwe spotkanie jak widzieliśmy - oceniła Radwańska.

    Iga Świątek w drugiej rundzie zmierzy się z Czeszką Marie Bouzkovą. Notowana na 44. miejscu w światowym rankingu zawodniczka w swoim pierwszym starciu w Melbourne wygrała 6:2, 7:5 z Meksykanką Renatą Zarazuą. Zdaniem Radwańskiej ten mecz będzie dla Polki łatwiejszy, niż premierowe starcie z Chinką.

    - Teraz ma zupełnie inną przeciwniczkę. Teraz będzie przeciwniczka, która gra na przerzut, gdzie jednak to tempo będzie co najmniej o jedno wolniejsze, niż w pierwszej rundzie. Wydaje mi się, że to będzie wygodniejsze dla Igi, że będzie mogła trochę spokojniej w ten mecz, troszkę więcej się wgrać. Wydaje mi się, że to będzie wygodniejsze spotkanie dla Igi - przewiduje Agnieszka Radwańska na antenie "Eurosportu".

    Mecz Świątek z Bouzkovą zostanie rozegrany w czwartek. Relacja z tego spotkania będzie dostępna w serwisie Interia Sport.

    Zobacz również:

    Hubert Hurkacz - Zizou Bergs
    Tenis

    Sceny w meczu Hurkacza na Australian Open. Napad furii, nagle opuścił kort

    Michał Chmielewski
    Michał Chmielewski
    Zdeterminowana tenisistka w czarnej czapce i stroju sportowym świętuje zwycięstwo z zaciśniętą pięścią na tle widowni.
    Iga ŚwiątekAdam Hunger/Associated Press/East NewsEast News
    Agnieszka Radwańska, Miami 2025
    Agnieszka Radwańska, Miami 2025hoo-me.com/Associated Press/East NewsEast News
    Dwie kobiety siedzą na ławce sportowej, jedna trzyma rakietę tenisową i ubrane są w sportowe stroje, rozmawiają ze sobą w trakcie odpoczynku na otwartym korcie tenisowym.
    Daria Abramowicz i Iga ŚwiątekZUMA Press Wire/ShutterstockEast News
    Bloki w meczu Moya Radomka Radom - ŁKS Commercecon Łódź. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja