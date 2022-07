Niespodziewany gość pomógł na rozgrzewce Igi Świątek. "Miło, że wpadł na kort"

Pierwsza rakieta świata rozpoczęła rozmowę od tego, co sprawiało jej w spotkaniu problemy - Przyzwyczajenie się do leworęcznej rotacji. Wszystkie serwisy Lee ścinała, piłka skakała w drugą stronę niż u praworęcznej rywalki, potrzebowałam chwili żeby się do tego przestawić bo dawno nie grałam z takim przeciwnikiem. Musiałam się przyzwyczaić do jej top spinu - powiedziała na antenie "TVP Sport".

W ćwierćfinale Polkę czeka pojedynek z Caroline Garcią. To może okazać się jeszcze bardziej wymagający bój, bowiem Garcia była kiedyś czwarta w rankingu WTA, a na warszawskim turnieju nie przegrała jeszcze seta. Świątek kończąc wywiad podziękowała jeszcze niespodziewanemu uczestnikowi jednego z jej ostatnich treningów.

- Mariusz Fyrstenberg pomógł nam na rozgrzewce returnowej, jest leworęczny, miło że wpadł na kort bo nigdy nie miałam wcześniej okazji z nim grać - zakończyła.