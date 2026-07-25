Iga Świątek ma za sobą niezbyt udany sezon na trawie. Zmagania na tej nawierzchni Polka rozpoczęła od turnieju w Bad Homburgu, jednak już w pierwszym meczu odprawiona została z kwitkiem przez Emmę Navarro. Amerykanka wygrała 7:5, 2:6, 6:3. Szczęście nie uśmiechnęło się do byłej liderki światowego rankingu kobiecego tenisa także podczas Wimbledonu. Na kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club 24-latka broniła wywalczonego przed rokiem tytułu, jednak już w trzeciej rundzie została wyeliminowana z rywalizacji przez Aleksandrę Ealę. Filipinka pokonała Polkę 7:6(9), 6:2 i awansowała do 1/8 finału. Na tym etapie musiała jednak uznać wyższość Jasmine Paolini. Porażka w Wielkiej Brytanii słono kosztowała Świątek - spadła ona bowiem na ósme miejsce w rankingu WTA i do Aryny Sabalenki traci 4011 punktów.

Przed powrotem do rywalizacji Iga Świątek nagraniami z treningów chwaliła się w mediach społecznościowych. Teraz Raszynianka opublikowała w sieci wideo, którego nie spodziewał się chyba nikt - odbyła ona bowiem trening na piłkarskim boisku u boku... Ewy Pajor. "No cóż, było fajnie. Nie ma wątpliwości, że na razie zostanę przy tenisie, haha. Ale nie mogę się doczekać, aż zobaczę Ewę Pajor na korcie!" - przekazała na swoim profilu na Instagramie tenisistka.

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Prawda wyszła na jaw. Nadchodzi koszmar dla Świątek i Chwalińskiej. Szalony plan

Ewa Pajor i Iga Świątek współpracują z Darią Abramowicz

Ewa Pajor od wielu już lat jest filarem reprezentacji Polski w piłce nożnej kobiet, a od sezonu 2024/2025 błyszczy także w Hiszpanii w barwach FC Barcelona Femeni. 29-latka, podobnie jak Iga Świątek, współpracuje od jakiegoś czas z Darią Abramowicz.

"Jestem w bardzo dobrej dyspozycji - zarówno fizycznej, jak i mentalnej, a właśnie ta druga sfera ma dla mnie ogromne znaczenie. Od pięciu lat pracuję z psychologiem, który pomógł mi zrozumieć, jak istotne jest odpowiednie przygotowanie przed spotkaniami, ale też regeneracja i zarządzanie emocjami po meczu oraz w przerwach między kolejnymi występami. Dzięki temu rozwinęłam się nie tylko jako zawodniczka, ale również jako osoba. Obecnie czuję się pewnie i to przekłada się na moją pomoc dla zespołu" - opowiadała Pajor jakiś czas temu o współpracy z 38-latką na łamach katalońskiego "Sportu".

Nie tylko Iga Świątek. Plejada gwiazd pod skrzydłami Darii Abramowicz

Iga Świątek AP Photo/Aaron Favila East News

Ewa Pajor Photo by PIOTR MATUSEWICZ / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Daria Abramowicz, Iga Świątek Artur Widak AFP





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