Partner merytoryczny: Eleven Sports

Niespodziewane wycofanie, a teraz takie słowa o Świątek. Naprawdę tak nazwali Polkę

Bartosz Nawrocki

Bartosz Nawrocki

Za dwa dni rozpocznie się rywalizacja głównej drabinki WTA 1000 Wuhanu. Do zmagań przystąpią najlepsze tenisistki świata, na czele z Igą Świątek i Aryną Sabalenką. Białorusinka wraca po dłuższej przerwie, podczas gdy z rozgrywek wycofało się wiele gwiazd. Jedynka światowego rankingu będzie bronić tytułu sprzed roku. Z kolei Świątek zadebiutuje na turnieju w Wuhan. Portal Sportskeeda.com pochylił się nad osobą Polki, którą określono w nietypowy sposób.

Iga Świątek i Aryna Sabalenka
Iga Świątek i Aryna SabalenkaELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images/TIMOTHY A. CLARY / AFPAFP

Iga Świątek wraca do rywalizacji na korcie. Po wygraniu Korea Open i odpadnięciu w 1/8 finału China Open raszynianka przystąpi do rywalizacji w chińskim Wuhan. Będzie to debiut naszej tenisistki na tych zawodach, które mają rangę tysięcznika.

Iga Świątek zaraz pozna swoją pierwszą rywalkę w WTA Wuhan

6 października rozpocznie się rywalizacja głównej drabinki WTA 1000 Wuhanu. Iga Świątek rozpocznie rywalizację standardowo, od drugiej rundy, z racji rozstawienia. Poza raszynianką także inne Polki spróbują swoich sił w Chinach. To Magda Linette, która zacznie od starcia z kwalifikantką oraz Magdalena Fręch, która stoczy pojedynek z Weroniką Kudiermietową.

Iga Świątek już wie, że zagra ze zwyciężczynią starcia Camila Osorio/Marie Bouzkova. Istnieje więc szansa na pełne rozegranie spotkania z Kolumbijką. Przypomnijmy, że raszynianka mierzyła się z Osorio przy okazji ostatniego China Open, jednak niżej notowana tenisistka musiała skreczować.

Zobacz również:

Iga Świątek i Aryna Sabalenka poznały swoje ścieżki w Wuhanie
Iga Świątek

Pech Sabalenki, to już ostatnia szansa Świątek. Wszystko jasne w WTA 1000 Wuhan

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

    Piszą o Idze Świątek przed startem WTA Wuhanu. W tle masowe wycofania

    Tuż przed startem WTA 1000 Wuhanu, kolejne tenisistki informują o swoim wycofaniu się z zawodów. Na najbliższych zawodach z pewnością nie zobaczymy m.in. Pauli Badosy, Madison Keys, Eliny Switoliny, Darii Kasatkiny czy Qinwen Zheng. Z pewnością udział wezmą jednak Aryna Sabalenka, Iga Świątek, Amanda Anisimowa czy Coco Gauff.

    Portal Sportskeeda.com postanowił przeanalizować wszystkie turniejowe ćwiartki. Na tapet bierzemy to, co mówią o Białorusince oraz Polce. Dziennikarze przytaczają fakt, że Sabalenka będzie w Wuhan broniła tytułu sprzed roku. Podkreślają również, że jest tutaj niepokonana od 2022 roku.

    W drugiej rundzie liderka rankingu WTA spodziewa się pojedynku z lepszą tenisistką z pary Anna Kalinska/Rebecca Sramkova. W dalszej perspektywie Aryna Sabalenka może się spotkać m.in. z Sofią Kenin, a jeśli dojdzie do ćwierćfinału, może dojść do rywalizacji z wymagającymi Jeleną Rybakiną lub Naomi Osaką. Dopiero w półfinale istnieje opcja gry z Amandą Anisimową, która zajmuje obecnie czwarte miejsce w rankingu WTA. Dopiero w finale może dojść do pojedynku z Igą Świątek.

    Na portalu Sportskeeda.com piszą również o Idze Świątek. Dziennikarze już w pierwszych linijkach nazwali ją jedną z faworytek do zwycięstwa w WTA Wuhanu. Na swojej drodze spotka jednak wymagające rywalki. Pierwsze przeszkody pojawić się mogą, jeśli dojdzie do pojedynku z Belindą Bencic czy Jasmine Paolini, które znajdują się w tej samej ćwiartce, co raszynianka.

    Iga Świątek będzie musiała stawić czoła trudnej walce z Belindą Bencic i Jasmine Paolini w drodze do półfinału
    czytamy na portalu Sportskeeda.com.

    Cytowany serwis nazwał również Igą Świątek, a także Jasmine Paolini, "gwiazdami czwartej ćwiartki Wuhan Open". Czytamy też, że w ewentualnym półfinale Polka zmierzy się najpewniej z Coco Gauff. Dopiero w finale może trafić na Amandę Anisimową czy Arynę Sabalenkę.

    Dziennikarze Sportskeeda.com piszą też, że Świątek "uciszyła swoich krytyków zwycięskimi starciami w Wimbledonie i Cincinnati". Artykuł zakończyli słowami, że raszynianka będzie chciała zakończyć ten sezon "z przytupem".

    Zobacz również:

    Iga Świątek i Aryna Sabalenka poznały swoje ścieżki w Wuhanie
    Iga Świątek

    Pech Sabalenki, to już ostatnia szansa Świątek. Wszystko jasne w WTA 1000 Wuhan

    Andrzej Grupa
    Andrzej Grupa
    Iga Świątek i Aryna Sabalenka mogą się spotkać najwcześniej w finale US Open
    Iga Świątek i Aryna Sabalenka mogą się spotkać najwcześniej w finale WTA WuhanMATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
    Tenisistka w sportowym stroju trzymająca rakietę na korcie podczas meczu, w tle rozmazana publiczność i niebieskie trybuny.
    Iga ŚwiątekPedro PARDOAFP
    Zdeterminowana tenisistka w czarnej czapce i stroju sportowym świętuje zwycięstwo z zaciśniętą pięścią na tle widowni.
    Iga ŚwiątekAdam Hunger/Associated Press/East NewsEast News

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja