Niespodziewane problemy, Iga Światek wyznaje. Cieszy się, że przetrwała

Coco Gauff jest tym rodzajem zawodniczki, która nigdy się nie poddaje, więc wiedziałam, że nie będzie łatwo. Kluczem było to, by nie utracić koncentracji i być konsekwentną. Warunki dzisiaj były zdradliwe, więc... po prostu cieszę się, że przetrwałam. I grałam solidnie

WTA Finals. Iga Świątek pokonała Coco Gauff, Polka wspomniała o "zdradliwych warunkach"

- Nie ma na to sposobu. Nie możesz przewidzieć tego, co się stanie i w którą stronę zawieje wiatr. Jeśli jest się na pustkowiu, a dookoła kortu nie ma trybun, podmuchy idą raczej w jedną stronę. Ale tutaj wirują. Nie jest to łatwe, ale nie ma co za dużo o tym myśleć. Trzeba się skupić i dostosować - dodała Iga Świątek słowem uzupełnienia.