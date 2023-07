Liderka światowego rankingu Iga Świątek awansowała do drugiej rundy turnieju WTA rangi 250 w Warszawie, ogrywając we wtorek w dwóch setach (6:4, 6:3) Niginę Abduraimovą z Uzbekistanu. Po spotkaniu polska tenisistka przyznała w rozmowie z TVP Sport, że rywalka zaskoczyła ją jednym aspektem gry. Jej niektóre drugie serwisy były bowiem szybsze niż pierwsze podania Świątek. 22-latka musiała zareagować na korcie, przystosowując się do stylu gry swojej przeciwniczki, która może być zadowolona ze swojej postawy.