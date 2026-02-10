Pierwszy set nie zapowiadał, żeby Iga Świątek miała napotkać jakikolwiek opór w swoim pierwszy meczu na turnieju w Dosze. Polka rozbiła Janice Tjen w zaledwie 25 minut 6:0, dzieląc i rządząc na korcie niemal w każdym aspekcie.

Druga partia nie była jednak już tak jednostronna. Dość powiedzieć, że Indonezyjka rozpoczęłą od przełamania i prowadzenia. Po chwili jednak sama straciła serwis, nie wykorzystując tym samym ogromnej szansy na powiększenie przewagi. Skończyło się na wyniku 6:3, który oznaczał zwycięstwo reprezentantki Polski.

Niespodziewana zmiana w sztabie Igi Świątek. Wszystko już jasne

Zaskoczenia na szczęście nie było - wiceliderka rankingu WTA triumfowała w dwóch setach i awansowała tym samym do 1/8 finału Qatar Ladies Open. Zainteresowanie wzbudziło jednak pojawienie się w jej otoczeniu nowej postaci, co przed meczem nie umknęło obiektywowi kamery.

Przed rozpoczęciem meczu "tajemniczy jegomość" przybił z Igą piątkę, a zagadka błyskawicznie się rozwiązała. A konkretnie rozwiązał ją Żelisław Żyżyński na antenie CANAL+.

Dziennikarz poinformował, że na mecz z Tjen fizjoterapeutę Świątek - Macieja Ryszczuka zastąpił Maciej Maciejewski. Skwitował to żartobliwym stwierdzeniem, że "liczba Maciejów musi się zgadzać".

Skąd ta nieoczekiwana zmiana w sztabie Igi Świątek? Wyjaśnienie nieobecności etatowego fizjoterapeuty Polki niestety nie padło. Niewykluczone, że ma to związek z jego innymi zobowiązaniami zawodowymi. Wydaje się, że zmiana jest jednak chwilowa, a Ryszczuk wkrótce powinien dołączyć do naszej tenisistki.

