Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Aktualizacja

Od meczu z Janice Tjen Iga Świątek rozpoczęła rywalizację w Dosze. Większego zaskoczenia nie było - Polka od samego początku zdominowała dużo niżej notowaną rywalkę i rozbiła ją w pierwszym secie do zera. Zaskoczenie wzbudziło jednak pojawienie się wśród zespołu Raszynianki nowej postaci. Żelisław Żyżyński na antenie CANAL+ potwierdził, że w sztabie wiceliderki rankingu WTA doszło do zmiany.

Iga Świątek
Iga ŚwiątekLintao ZhangGetty Images

Pierwszy set nie zapowiadał, żeby Iga Świątek miała napotkać jakikolwiek opór w swoim pierwszy meczu na turnieju w Dosze. Polka rozbiła Janice Tjen w zaledwie 25 minut 6:0, dzieląc i rządząc na korcie niemal w każdym aspekcie.

Druga partia nie była jednak już tak jednostronna. Dość powiedzieć, że Indonezyjka rozpoczęłą od przełamania i prowadzenia. Po chwili jednak sama straciła serwis, nie wykorzystując tym samym ogromnej szansy na powiększenie przewagi. Skończyło się na wyniku 6:3, który oznaczał zwycięstwo reprezentantki Polski.

    Niespodziewana zmiana w sztabie Igi Świątek. Wszystko już jasne

    Zaskoczenia na szczęście nie było - wiceliderka rankingu WTA triumfowała w dwóch setach i awansowała tym samym do 1/8 finału Qatar Ladies Open. Zainteresowanie wzbudziło jednak pojawienie się w jej otoczeniu nowej postaci, co przed meczem nie umknęło obiektywowi kamery.

    Przed rozpoczęciem meczu "tajemniczy jegomość" przybił z Igą piątkę, a zagadka błyskawicznie się rozwiązała. A konkretnie rozwiązał ją Żelisław Żyżyński na antenie CANAL+.

    Potwierdziło się ws. Świątek i Abramowicz. Te nowe zdjęcia z Dohy dowodem

    Dziennikarz poinformował, że na mecz z Tjen fizjoterapeutę Świątek - Macieja Ryszczuka zastąpił Maciej Maciejewski. Skwitował to żartobliwym stwierdzeniem, że "liczba Maciejów musi się zgadzać".

    Skąd ta nieoczekiwana zmiana w sztabie Igi Świątek? Wyjaśnienie nieobecności etatowego fizjoterapeuty Polki niestety nie padło. Niewykluczone, że ma to związek z jego innymi zobowiązaniami zawodowymi. Wydaje się, że zmiana jest jednak chwilowa, a Ryszczuk wkrótce powinien dołączyć do naszej tenisistki.

    Tenisistka w sportowym stroju serwuje podczas meczu, trzymając rakietę i piłkę tenisową na korcie o zdecydowanym wyrazie twarzy.
    Iga ŚwiątekArtur WidakAFP
    Janice Tjen
    Janice TjenKARIM JAAFAR AFP
    Tenisistka w białej koszulce sportowej oraz fioletowej czapce z daszkiem wykonuje gest dłonią podczas meczu na tle ciemnego boiska.
    Iga ŚwiątekCHOLEWINSKI MARCINAFP

