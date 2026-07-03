Podczas turniejów tenisowych w mediach społecznościowych pojawia się mnóstwo contentu, dzięki któremu kibice mogą nieco lepiej poznać swoich ulubieńców także poza kortem. Tym razem do akcji wkroczyli organizatorzy Wimbledonu, którzy postanowili zapytać tenisistów o ich preferencje dotyczące... czworonożnych przyjaciół. "Jesteś psiarą/psiarzem czy kociarą/kociarzem?" - takie pytanie otrzymali sportowcy. Jako pierwsza odpowiedzi udzieliła Iga Świątek, która bez wahania oznajmiła, że woli koty. Z każdą kolejną odpowiedzią jednak wyniki mocno ulegały zmianie. Jedni jednogłośnie wskazywali na psy, drudzy wahali się i ostatecznie wybierali obie wersje. Frances Tiafoe natomiast jako jedyny stwierdził, że nie wybierze żadnej z opcji. "Żadne. Potrzebuję ciszy w domu" - zażartował.

Ostatecznie aż 32 "punktów" uzbierali psiarze, dominując nad kociarzami 32-7. Wśród większości znaleźli się m.in. Aryna Sabalenka, Novak Djoković, Maria Sakkari, Alexander Zverev, Coco Gauff i Naomi Osaka. W teamie "koty" znaleźli się natomiast m.in. Iga Świątek i trener Marii Sakkari (którego Greczynka sama wywołała do tablicy). Obie opcje wskazał natomiast m.in. Jannik Sinner.

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Aryna Sabalenka i Iga Świątek walczą o końcowe trofeum

Tymczasem rywalizacja na kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club trwa w najlepsze. W grze o wielkoszlemowe trofeum w singlu pań wciąż są m.in. Iga Świątek i Aryna Sabalenka. Białorusinka jako obecna liderka światowego rankingu kobiecego tenisa jest oczywiście jedną z faworytek, nie należy jednak zapominać, że to Polka broni w Londynie wywalczonego przed rokiem tytułu. W poprzednim sezonie Raszynianka pokonała w finale Amandę Anisimovą 6:0, 6:0.

Aryna Sabalenka w trzeciej rundzie zmierzy się z Łotyszką Jeleną Ostapenko, rywalką Igi Świątek na tym etapie będzie natomiast Alexandra Eala z Filipin. Białorusinka swój mecz zagra w piątek, nie wcześniej niż o godzinie 16.10, Polka natomiast wyjdzie na kort w sobotę.

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Iga Świątek Henry Nicholls East News

Iga Świątek Kieran McManus/Shutterstock East News

Aryna Sabalenka, Wimbledon 2026 KENTARO TOMINAGA/Yomiuri AFP





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