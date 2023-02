Iga Świątek, kolejny raz w swojej karierze, dotarła do finału turnieju WTA. Pewnie i sprawnie pokonała Weronikę Kudiermietową (11. WTA) 6:0, 6:1, co spotkało się z reakcją z Rosji. "Kudiermietowa, by pokonać Świątek, musiała spróbować pozbawić ją jej różnorodności zagrań ze względu na szybkość, ale napięcie nerwowe jej na to nie pozwoliło. Popełniła zbyt wiele błędów, a po pierwszym secie, przegranym na sucho, powrót do gry był psychologicznie trudny. Iga Świątek uderza mocno, gra różnorodnie i dobrze serwuje. Kudiermierowa nie dała rady się jej przeciwstawić, a wynik meczu jest naturalny" - ocenił Szamil Tarpiszczew , prezes Rosyjskiej Federacji Tenisowej.