Niespodzianka w meczu rywalek Igi Świątek. To z nią może zagrać Polka

Iga Świątek po pokonaniu Mai Hontamy awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA 500 w Tokio i już w piątek stanie przed szansą wywalczenia przepustki do kolejnej rundy. Na Polkę czeka już triumfatorka starcia, które rozegrano bezpośrednio przed meczem wiceliderki rankingu WTA z Wieroniką Kudiermietową. Nie obyło się bez niespodzianki, bo do półfinału awansowała niżej notowana zawodniczka.