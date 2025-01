Niespodzianka w drabince Świątek. Sprawczyni wyznaje, to pogrążyło Rybakinę

Jedną z potencjalnie najtrudniejszych rywalek Igi Świątek na drodze do finału tegorocznej edycji Australian Open była Jelena Rybakina. Raszynianka w oczekiwaniu na własny mecz miała prawo się uśmiechnąć, obserwując, jak Kazaszka musiała uznać wyższość Madison Keys (6:3, 1:6, 6:3), choć ewentualny pojedynek ze zwyciężczynią z pewnością nie będzie dla Polki spacerkiem. Po zakończeniu meczu Amerykanka wyznała, co było kluczem do jej zwycięstwa.