Gdy oglądaliśmy występ Igi Świątek przeciwko Jessice Peguli, ręce same składały się do oklasków. To był tenis w takim wydaniu, gdy widać było pierwsze owoce pracy, wykonywanej pod skrzydłami trenera Francisco Roiga oraz pod czujnym okiem króla paryskiej mączki, czyli Rafaela Nadala.

Rotacje, dopieszczony topspin forhendowy, niewidziany wcześniej w takim schemacie bekhendowy oraz świetna praca nóg - zwracali uwagę eksperci, między innymi kapitan reprezentacji Polski Dawid Celt. Dodajmy, że rozmówca Interii powstrzymywał się jednak przed tym, by głosić przed półfinałem, że już mamy Polkę w najlepszym wydaniu.

- Nie jestem w stanie powiedzieć, czy wróciła do swojej najlepszej wersji, ale na pewno jest na dobrej drodze do tego, żeby znowu zacząć wygrywać na dużą skalę - powiedział.

I ostrożność go nie zawiodła, ponieważ półfinał turnieju WTA 1000 na kortach ziemnych w Rzymie ze Switoliną dowiódł, że przed naszą tenisistką jeszcze wiele pracy. Istotne jest to, że znów odzyskała radość z gry w tenisa, ale w samych "technikaliach" jest jeszcze sporo zadań do odrobienia. Świątek przegrała 4:6, 6:2, 2:6 i to Switolina będzie rywalką Amerykanki Coco Gauff w sobotnim finale.

Porażka Świątek z Ukrainką statystycznie stworzyła bardzo mocną historię w całej zawodowej karierze 24-letniej Igi. Niejaki Vansh, użytkownik portalu X trudniący się między innymi analizą danych, unaocznił skalę osiągnięcia Switoliny.

- Dopiero co zdałem sobie sprawę, że Elina Switolina stała się drugą zawodniczką w historii po Jelenie Ostapenko, która pokonała Igę Świątek na wszystkich trzech nawierzchniach. Wszystkie trzy zwycięstwa zapadły w decydującym secie. Wszystkie trzy zwycięstwa osiągnięte w decydującej rozgrywce po przegraniu drugiego seta - obwieścił o godz. 2:30 w nocy.

Jeszcze chodzi konkretnie o te trzy mecze, to są nimi chronologicznie: ćwierćfinał Wimbledonu w 2023 roku oraz dwa tegoroczne starcia: ćwierćfinał Indian Wells i rzeczony półfinał w Rzymie. Świątek całościowo ma z Ukrainką nieco korzystniejszy bilans, bo wygrywała czterokrotnie, po dwa razy na twardej nawierzchni oraz na mączce.

Przypomnijmy z kolei, że wspomniana Łotyszka Ostapenko ze względu na arcykorzystny bilans spotkań z Igą Świątek jest nazywana "zmorą" lub "koszmarem" Polki. Jej statystyka starć z naszą gwiazdą to sześć meczów i komplet zwycięstw.

Elina Switolina

Jelena Ostapenko

