Grzegorz z Polędzia pod Poznaniem: Iga nie chciała puścić Paolini "rowerkiem"

Emocje są duże, ale powiem szczerze, choć pierwszy raz jestem na meczu Igi, w dodatku na finale, że większe emocje wywołała na mnie obecność Johna McEnroe'a. Iga zrobiła spacerek, nic szczególnego. We mnie nie wywołała żadnych emocji. Ja byłem przekonany, zresztą taki obstawiałem wynik w setach do dwóch i do jednego. I sprawdziło się co do joty. Iga pokazała wielkie serce, nie chcąc puścić Paolini całkowicie "rowerkiem", wiedząc że przed Włoszką jeszcze finał debla. Było naprawdę sympatycznie, na koniec trochę wzruszeń. Obecność takich gwiazd, jak Martina Navratilova i McEnroe, to coś wspaniałego.