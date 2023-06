Niesłychane kulisy triumfu Igi Świątek. Trener Polki ujawnia. Dopiero teraz prawda wyszła na jaw

Oczywiście, Iga Świątek nie była gotowa na sto procent. Nie mogliśmy przeprowadzić przygotowań tak, jak chcieliśmy. W zeszłym roku to my decydowaliśmy, w jakim rytmie będziemy się przygotowywać. Teraz każdy dzień to były konsultacje ze sztabem medycznym i lekarzem. W zasadzie ostatni trening punktowy przed rozpoczęciem Rolanda Garrosa pokazał nam, że Iga Świątek będzie mogła zagrać na sto procent sprawna. Ale czy była na sto procent przygotowana tak, jak byśmy chcieli? Myślę, że nie do końca

~ powiedział trener Tomasz Wiktorowski w magazynie "Damy i Asy" na antenie Canal+Sport