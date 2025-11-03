Partner merytoryczny: Eleven Sports

Niesamowity powrót w meczu Anisimova - Keys. Tak wygląda sytuacja Świątek na WTA Finals

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

Po tym, jak Iga Świątek przegrała z Jeleną Rybakiną, pozycja Polki w kontekście awansu do półfinału WTA Finals nieco się skomplikowała. Duże znaczenie dla rywalizacji w grupie nazwanej na cześć Sereny Williams miał kolejny mecz, który został rozegrany na korcie w Rijadzie. Do akcji wkroczyły Amerykanki - Amanda Anisimova oraz Madison Keys. Finalistka US Open 2025 zanotowała efektowny powrót, wygrywając 4:6, 6:3, 6:2. Dzięki temu sytuacja przed decydującą kolejką jest już bardzo klarowna.

Amanda Anisimova i Iga Świątek zagrają ze sobą podczas WTA Finals 2025
Amanda Anisimova i Iga Świątek zagrają ze sobą podczas WTA Finals 2025MINAS PANAGIOTAKIS / MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP

Poniedziałek na WTA Finals 2025 przyniósł nam rywalizację w drugiej kolejce w grupie nazwanej na cześć Sereny Williams. Na początek zobaczyliśmy w akcji Igę Świątek oraz Jelenę Rybakinę. Polka pewnie wygrała pierwszego seta, ale później coś się zacięło w grze raszynianki. Wkradło się mnóstwo błędów w poczynania wiceliderki rankingu. Z kolei reprezentantka Kazachstanu kontynuowała bardzo solidną grę, utrzymywała wysoki poziom. I to ostatecznie przerodziło się w zwycięstwo turniejowej "6" - 3:6, 6:1, 6:0.

Zobacz również:

Jelena Rybakina
WTA Finals

Świątek pokonana, rywalka od razu zabrała głos. Tak powiedziała o Polce

Paweł Nowak
Paweł Nowak

    Wtedy stało się jasne, że sytuacja Świątek w kontekście walki o półfinał nieco się skomplikowała. Iga straciła szansę na to, by zakwalifikować się do najlepszej "4" już po drugiej kolejce. Szansę na to posiadała mistrzyni Wimbledonu 2022. Potrzebowała jednak wygranej Amandy Anisimovej w batalii z Madison Keys. W takim przypadku reprezentantka miałaby pewnie pierwsze miejsce na zakończenie zmagań grupowych, a finalistka US Open 2025 powalczyłaby w środę z Igą Świątek w bezpośrednim starciu o drugą lokatę. Wydawało się to realnym scenariuszem, bowiem w ostatnim czasie Anisimova była w lepszej formie od Keys. Amanda przystępowała zatem w roli faworytki. Co ciekawe, obie mierzyły się ze sobą po raz pierwszy.

    Zobacz również:

    Jasmine Paolini walczy podczas WTA Finals 2025 w dwóch kategoriach
    Tenis

    Dobę przed meczem z Gauff dotarła informacja z Rijadu. Oficjalnie, Paolini z drugą porażką

    Mateusz Stańczyk
    Mateusz Stańczyk

      WTA Finals: Amanda Anisimova kontra Madison Keys w meczu fazy grupowej

      Mecz rozpoczął się od festiwalu przełamań. Jako pierwsza swoje podanie utrzymała Anisimova - podczas piątego gema. Wtedy serwujące wróciły na dobrą ścieżkę, zaczęły kontrolować swoje rozdania. Kolejny ciekawszy moment przypadł na dziewiątego gema. Wówczas pojawiły się kolejne break pointy dla Keys. Już po pierwszej okazji Madison objęła prowadzenie i przy stanie 5:4 mogła zamykać premierową odsłonę. Mistrzyni Australian Open 2025 wykonała swoje zadanie. Ostatecznie wygrała seta 6:4.

      Druga część pojedynku również została zainaugurowana od przełamania na korzyść Keys. Tym razem starsza z Amerykanek poszła jednak za ciosem. Dorzuciła potem piąte "oczko" z rzędu i wyszła na prowadzenie 2:0. Na twarzy Anisimovej pojawiały się coraz większe objawy frustracji, ale Amanda nie zamierzała się poddawać - nawet jak przegrywała 4:6, 1:3. W szóstym gemie odrobiła stratę breaka, za drugą szansą. Madison wpuściła swoją rodaczkę do gry, sama popełniała coraz więcej błędów. Finalistka tegorocznego US Open korzystała ze swojego momentum i nie oddała rywalce już ani jednego gema do końca partii - ostatecznie wygrała ją 6:3.

      Zobacz również:

      Taka piłka w końcówce pierwszego seta została uznana przez sędziego za dobrą. Kamil Majchrzak przegrał go w tie-breaku
      Tenis

      Majchrzak oszukany w kluczowym momencie seta. Decydowały dwa tie-breaki

      Andrzej Grupa
      Andrzej Grupa

        Na starcie decydującej odsłony batalii Anisimova przedłużyła serię wygranych rozdań z rzędu do siedmiu. Dzięki temu wyszła na "dzień dobry" na prowadzenie 2:0 i w teorii mogła kontrolować sytuację na korcie. Tak też się wydarzyło. Po piątym rozdaniu Amanda powiększyła jeszcze swoją przewagę, wykorzystując czwartego break pointa. Młodsza z Amerykanek wygrała ostatecznie pojedynek rezultatem 4:6, 6:3, 6:2. Gdy serwowała po zwycięstwo, obroniła jeszcze dwa break pointy dla mistrzyni Australian Open 2025.

        Sytuacja w grupie Igi Świątek przed ostatnią kolejką jest zatem bardzo klarowna. Jelena Rybakina ma już zapewniony awans do półfinału WTA Finals z pierwszego miejsca. Polka oraz Anisimova powalczą w środę w bezpośrednim starciu o drugą lokatę - ostatnią premierowaną kwalifikacją do półfinału. Z kolei Keys została już wyeliminowana z gry o najlepszą "4". Stawką meczu Jeleny z Madison będą jedynie dodatkowe pieniądze i punkty do rankingu.

        Dokładny zapis relacji z meczu Amanda Anisimova - Madison Keys jest dostępny TUTAJ. Turniej w Rijadzie zakończy się 8 listopada. Relacje oraz najważniejsze informacje dotyczące zmagań można znaleźć w specjalnej zakładce.

        WTA Finals (K)
        Faza grupowa
        03.11.2025
        17:15
        Zakończony
        Wszystko o meczu

        Zobacz również:

        Iga Świątek
        Iga Świątek

        Iga Świątek przeszła do historii, pierwsza taka sytuacja od 12 lat. To może zaboleć

        Paweł Nowak
        Paweł Nowak
        Kamil Majchrzak - Miomir Kecmanović. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
        Dwie tenisistki stoją po przeciwnych stronach siatki na korcie, trzymając rakiety i ubrane w sportowe stroje. W tle niewyraźni obserwatorzy oraz sędzia na podwyższeniu.
        Iga Świątek przegrała z Jeleną RybakinąArtur WidakAFP
        Sportowa tenisistka w niebieskiej sukience wykonuje gest triumfu, trzymając rakietę w ręku, na tle kortu tenisowego z widocznymi elementami reklamowymi.
        Amanda AnisimovaTIMOTHY A. CLARYAFP
        Madison Keys
        Madison KeysAngela WeissAFP

        Najnowsze

      • Piłka nożna
      • Żużel
      • Zimowe
      • Koszykówka
      • Sporty walki
      • Siatkówka
      • Hokej
      • Piłka ręczna
      • Tenis
      • Motorowe
      • Inne
      • Redakcja