Niesamowite zwroty akcji w meczu Świątek z Rybakiną. Potrzebne było decydujące starcie

Wtedy sygnał do ataku dał Casper Ruud, który pokonał Taylora Fritza 6:1 i różnica między obiema ekipami została zniwelowana do zaledwie dwóch punktów. O losach końcowego wyniku miało zadecydować starcie, w którym zmierzyły się ze sobą Iga Świątek i Jelena Rybakina.

Pierwsze kilka gemów przebiegało pod dyktando Polki. Nasza reprezentantka pewnie utrzymywała swoje podanie i miała sporo okazji na przełamanie przy serwisie Kazaszki. Niestety, nie udało się wykorzystać żadnej z nich i w efekcie po czterech gemach mieliśmy 2:2. W następnym rozdaniu to raszynianka musiała się bronić przed utratą serwisu. Rybakina miała dwie szanse na przełamanie, ale ostatecznie Świątek utrzymała serwis na własnych warunkach i wyszła na prowadzenie 3:2.

W tym momencie mieliśmy 24-24 w bezpośredniej rywalizacji obu zespołów, a to oznaczało shootout, czyli dodatkowe starcie do 10 wygranych punktów. Kapitanowie drużyn ponownie wyznaczyli do pojedynku Igę Świątek i Jelenę Rybakinę.