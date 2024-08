Niesamowite słowa Igi Świątek po meczu. Zaadresowała je wprost do ojca

Iga Świątek najpierw na korcie rozniosła Annę Karolinę Schmiedlovą , a później wielką dyspozycję przeniosła na konferencję prasową. Szybko, po mistrzowsku, poradziła sobie z demonami, które zawładnęły nią w pierwszych chwilach po porażce w półfinale i straconej szansie na złoto. W pierwszej kolejności potwierdził to mecz o brąz, a później sposób, w jaki rozmawiała z przedstawicielami mediów. Tym razem nie gościliśmy w mix-zonie, jak to miało miejsca po meczach poprzedniej rundy. Teraz królowa Paryża wkroczyła w to miejsce, gdzie zawsze odpowiada na pytania przy okazji turniejów French Open, czyli do głównej sali konferencyjnej.

