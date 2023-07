Niesamowite sceny na meczu Igi Świątek. Mamy potwierdzenie. Ależ to jest wiadomość

Imponujące jest zwłaszcza to, i napawające dumą, że na mecze Polki ściągają tysiące kibiców. W tym na te najbardziej nobliwe turnieje na świecie, na czele z Wimbledonem - najsilniej cieszącym się królewską estymą.

Tłumy na meczach Świątek

Pierwszy mecz Świątek z Chinką Zhu Lin odbył się jeszcze na korcie numer jeden, czyli w gradacji turnieju drugiej najważniejszej arenie w kompleksie All England Lawn Tennis and Croquet Club. W poniedziałek główną scenę zajął największy z największych, jeden z najlepszych tenisistów w dziejach - Novak Djoković. Wówczas na trybunach podopiecznej Tomasza Wiktorowskiego nie brakowało widzów, reagowali entuzjastycznie, ale frekwencja nie powalała na kolana.

Zupełnie co innego miało miejsce w środę, na korcie centralnym, który może pomieścić maksymalnie prawie 14 tysięcy widzów. I choć trybuny jeszcze nie wypełniły się do ostatniego miejsca, to znakomita większość krzesełek została zajęta.