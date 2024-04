Niesamowite sceny na korcie po meczu Igi Świątek. I ta reakcja Polki

Iga Świątek w meczu kwalifikacyjnym z Celine Naef miała jedno zadanie - odnieść pewne zwycięstwo i wprowadzić reprezentację Polski do finałów Billie Jean King Cup . Na szczęście, na korcie nie wydarzył się żaden kataklizm i liderka rankingu WTA dobrze wywiązała się ze swojego zadania.

Naef walczyła dzielnie. Wygrała z faworytką aż siedem gemów mimo olbrzymiej różnicy, jeśli chodzi o poziom gry. Szwajcarka aktualnie plasuje się na 148. miejscu rankingu WTA, a jednak to właśnie ona jako pierwsza przełamała serwis rywalki. Ostatecznie jednak straciła przewagę i nie była w stanie wygrać seta .

Euforia polskiej ekipy po zwycięstwie Igi Świątek. Tak celebrowali wygraną

Po meczu Iga Świątek przyznała, że w meczu miała momenty mniejszej koncentracji. Szczególnie dało się to zauważyć w trakcie drugiego seta przy prowadzeniu 4:0. Polka pozwoliła rywalce wygrać trzy kolejne gemy i wrócić do gry. Zrobiło się niebezpiecznie, ale jednak ostatecznie to raszynianka sięgnęła po wygraną.