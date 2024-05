Niesamowite osiągnięcie Igi Świątek. W tym gronie tylko Williams i Azarenka

Nie ma chyba obecnie tenisistki w cyklu WTA, która tak równo i skutecznie potrafi grać na mączce co Iga Świątek. Polka opanowała zmagania na charakterystycznych pomarańczowych kortach do perfekcji i zgarnia na nich tytuł za tytułem. W sezonie 2024 co prawda nie wyjechała ze Stuttgardu luksusowym samochodem Porsche, ale szybko poprawiła sobie humor nieco ponad dwa tygodnie później w Madrycie. W stolicy Hiszpanii Polka z rywalkami aż do finału robiła co chciała. Trochę stresu najadła się tylko w starciu z Beatriz Haddad Maią. Brazylijka jako jedna z nielicznych "ugrała" z raszynianką seta.

