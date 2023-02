WTA Dubaj 2023. Iga Świątek rozbiła rywalkę

- To nie był wcale łatwy mecz. Był znacznie trudniejszy, niż wskazywałby na to wynik. W drugim secie musiałam bronić break pointa - mówiła. - Musiałam dostosować się do nowych warunków. Cieszę się, że zagrałam solidnie w nowym otoczeniu. Nawierzchnia tu jest szybsza niż w Dosze. Podobna do tej, jaka była na Australian Open, więc czuję się trochę tak, jak kilka tygodni temu - dodawała.