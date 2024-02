Nie jest tajemnicą, że sukcesy w najbardziej prestiżowych turniejach tenisowych przynoszą kosmiczne zarobki. Za sam awans do półfinału turnieju w Dubaju Iga Świątek zarobiła niemal 159 tysięcy euro . Na dużo wyższe zarobki mogły liczyć finalistki - Anna Kalinska i Jasmine Paolini. A mówimy o turnieju dużo mniej prestiżowym, niż rozgrywki zaliczane do Wielkiego Szlema.

Raszynianka na koncie ma już wiele prestiżowych tytułów na czele z US Open. Aż trzykrotnie triumfowała ona również w Rolandzie Garrosie. Przyniosło jej to ogromne zarobki, które robią kosmiczne wrażenie, gdy zsumuje się je, licząc od pierwszych startów piekielnie utalentowanej Polki. Mimo zaledwie 22 lat na karku Iga podniosła już z kortów małą fortunę.

Świątek goni Agnieszkę Radwańską. Awans na 10. pozycję w klasyfikacji

Jej zarobki na korcie od początku kariery zbliżyły się już do 26 milionów dolarów. Pod tym względem Świątek udało się zbliżyć do najwyżej klasyfikowanej Polki - Agnieszki Radwańskiej. Zajmuje ona 9. miejsce w rankingu wszech czasów. Raszyniance udało się wyprzedzić Rosjankę Swietłanę Kuzniecową i plasuje się na 10. pozycji. Strata do Radwańskiej jest jednak znacząca.