Iga Świątek zachwycona Hiszpanią: "Świetna infrastruktura"

21-latka obecnie gra właśnie w stolicy Hiszpanii. - Jest tu niesamowicie. Infrastruktura jest świetna. Czuć, że wszystko jest nowe, innowacyjne, jest tu dużo technologii, a to przyjemne. Fani są bardzo szczęśliwi, pełni entuzjazmu. Pierwszy raz nocuję tutaj bliżej centrum miasta, mam więc okazję, by nieco pozwiedzać Madryt. Miasto jest wspaniałe. Gdy byłam tutaj dwa lata temu, było to w trakcie pandemii, byłam więc zamknięta w hotelu. Teraz jest okazja, by cieszyć się miastem - mówiła po niedzielnym meczu z Bernardą Perą.