Niesamowite obrazki z kortu. Pogromczyni Świątek we łzach. Młoda Czeszka nie wytrzymała

Linda Noskova, pokonując w trzech setach liderkę rankingu WTA Igę Świątek, sprawiła największą do tej pory sensację w tegorocznym Australian Open. Choć młoda Czeszka była skazywana na pożarcie przez kibiców i ekspertów, to zagrała niezwykle ofensywnie i zaskoczyła faworyzowaną Polkę. To spotkanie kosztowało ją bardzo wiele, również pod względem mentalnym, czemu wyraz dała już po jego zakończeniu, kiedy zalała się łzami.