Tenisowe sukcesy przynoszą Idze Świątek nie tylko najwyższą pozycję w rankingu WTA, satysfakcję i popularność, ale także - co oczywiste - duże pieniądze. Jak podaje światowa federacja, w całej swojej karierze zawodniczka podniosła z kortu 24,5 miliona dolarów, co w przeliczeniu daje ponad 100 mln złotych. Do tego dochodzą zarobki z umów sponsorskich i kontraktów reklamowych. Suma jest gigantyczna, choć w tym roku okazała się jeszcze zbyt mała, by Iga sklasyfikowana została w notowaniu najbogatszych Polek według "Wprost".



Należy pamiętać, że kwoty podawane przez WTA nie w całości trafiają na konto Igi, o czym mówił jej ojciec. "Wszystkie premie, które zawodniczka dostaje, są w rzeczywistości pomniejszone o podatki. W Stanach Zjednoczonych to już 30 proc., a we Francji trzeba zapłacić nawet 45 proc. podatku" - przyznawał Tomasz Świątek dla "Super Expressu".