Niesamowite, historia zatoczyła koło. Jaki ojciec, taka córka. Po 36 latach

Iga Świątek przybyła do Paryża w kapitalnej formie. Kilka miesięcy wcześniej - na tych obiektach, na których rozgrywany jest turniej olimpijski - wygrała po raz kolejny French Open. Nad Sekwaną Polka czuje się jak u siebie, więc była oczywistą faworytką do zwycięstwa. Zwłaszcza że kilka groźnych rywalek - z Aryną Sabalenką na czele - nie stawiło się na igrzyskach.

Od początku olimpijskiej rywalizacji Świątek nakładała na siebie ogromną presję. To było widać w jej grze, która nie była tak płynna, jak zwykle. Polka męczyła się i nie pokazywała stu procent swoich umiejętności. W końcu przyszedł moment krytyczny. W półfinałowym boju przeciwko Qinwen Zheng raszynianka była gorsza i przegrała 0:2. Po tej porażce nie potrafiła opanować emocji. Przerwała rozmowę z Eurosportem i zalała się łzami.